Nach tödlichem Schuss : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Alec Baldwin

Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexiko hat im Zusammenhang mit einem tödlichen Schuss bei Dreharbeiten zu dem Western «Rust» Anklage gegen Schauspieler und Produzent Alec Baldwin erhoben. Baldwin wird genauso wie die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung beschuldigt, wie aus den Dokumenten hervorging, die Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies am Dienstag in Santa Fe einreichte. Beide beteuern ihre Unschuld.