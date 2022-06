Nach Böhmermann-Beitrag : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fynn Kliemann

Gegen den Influencer Fynn Kliemann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug. Hintergrund sind die Recherchen bezüglich der Maskengeschäfte, die das «ZDF Magazin Royale» Anfang Mai öffentlich gemacht hatte.

Kliemann präsentierte sich in der Vergangenheit als Freigeist mit sozialem Engagement. Dementsprechend groß war das negative Echo, als Kliemann nach den «ZDF Magazin Royale»-Recherchen vorgeworfen wurde, bei einer Verschleierung der Produktionsorte von mit seiner Person beworbenen Coronamasken beteiligt gewesen zu sein. Kliemann selbst bietet in seinem Online-Modeshop «Oderso» in Zusammenarbeit mit der Textilfirma «Global Tactics» in Europa produzierte Kleidung und Masken an. Die gleichen Masken für einen Großhändler sollen aber aus Asien gekommen sein. Zudem drehen sich die Vorwürfe im Beitrag um fehlerhafte Schutzmasken, die an Geflüchtete gespendet worden sein sollen, sowie um etwaige Bereicherung Kliemanns in der Krise.