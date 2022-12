Fall Bianka : Staatsanwaltschaft fordert 15-jährige Haftstrafe

LUXEMBURG – Sarah B. steht wegen Mordes an ihrer wenigen Tage alten Tochter Bianka vor Gericht, dort ist sie jedoch noch nicht erschienen. Am Donnerstag war ihre Stimme daher nur über Lautsprecher zu hören.

Im Weiher in Linger war nach dem Säugling gesucht worden.

Am Donnerstag stand der langjährige Mitbewohner der Angeklagten im Zeugenstand. Wie das Luxemburger Wort nach dem Gerichtstermin schreibt, habe dieser immer wieder Tonaufnahmen von Sandra B. gemacht. Darauf habe sie ihn angeschrien, wenn sie nach Hause kam. Immer wieder hätte er sie beschuldigt, ihre Tochter umgebracht zu haben. Laut der vom LW veröffentlichten Zitaten hat Sandra B. dies nie bestritten.

«Du hättest Bianka nicht umbringen sollen. Das war ein Fehler», so der Mitbewohner. Sandra B. habe lediglich mit einer Frage geantwortet: «Wieso?». Das Gericht habe von diesen Aufnahmen jedoch erst am Donnerstag erfahren. Da die Ermittelnden nie eine Leiche gefunden haben, zweifelt die Staatsanwaltschaft Biankas Tod nicht an und fordert eine 15-jährige Haftstrafe. Laut LW wird das Urteil Anfang Januar erwartet.