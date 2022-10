Luxemburg : «Gezielte Hinrichtung» – 30 Jahre Haft für Ex-Polizisten gefordert

LUXEMBURG – Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten gehalten. Sie fordert, den Angeklagten wegen Totschlags zu verurteilen.

Im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten, der am 11. April 2018 einen Autofahrer durch Schüsse getötet hat, hat am heutigen Mittwoch die Staatsanwaltschaft ihre Forderung dargelegt. Ihrer Ansicht nach ist der Angeklagte wegen Totschlags zu verurteilen, da er «kontrolliert gehandelt und ohne Notwendigkeit geschossen» habe.

Die Klägerin bezog sich auf den Bericht eines Polizeiermittlers am dritten Prozesstag. Demnach sei anzunehmen, dass der Angeklagte bereits vor seinem Dienst bei der Police Grand-Ducale Fantasien hegte, einen Menschen zu erschießen. Am Tag der Tat hätte der Gebrauch seiner Waffe in keiner Weise hilfreich sein können. Die einzig vernünftige Reaktion hätte sein sollen, zur Seite zu springen. Der Polizist habe sich jedoch gezielt dazu entschieden, den Fahrer zu töten. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sprach von einer «gezielten Hinrichtung».