Luxemburg : Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft nach sexuellem Missbrauch

HESPERINGEN – Ein Jahr nachdem ein 30-Jähriger ein sechsjähriges Mädchen in einer Grundschule sexuell missbraucht hat, steht er nun vor Gericht.

Am 7. Oktober 2021 ist es in der Hesper Grundschule zu einem sexuellen Übergriff auf ein damals sechs Jahre altes Mädchen gekommen. Am Freitag hat der Prozess gegen den 30-Jährigen begonnen. Dabei wurde der Tathergang sehr detailliert beschrieben.