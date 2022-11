Rheinland-Pfalz : Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Polizistenmorde von Kusel

KAISERSLAUTERN – Im Prozess um die zwei in der Westpfalz getöteten Polizisten vor dem Landgericht Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Freiheitsstrafe für den Hauptangeklagten gefordert.

Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem Ende Januar 2022 bei Kusel zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden.

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Hauptangeklagten Andreas S. gefordert. Der Mann habe sich des zweifachen Mordes schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Kaiserslautern. Bei der Tat seien mehrere Mordmerkmale erfüllt und die Tat habe «Hinrichtungscharakter» gehabt – daher liege eine besondere Schwere der Schuld vor, sagte Orthen.