Misshandlungsprozess : Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft für Ex-Kita-Leiterin

LUXEMBURG – Maria N. steht vor Gericht, weil sie die ihr Schutzbefohlenen misshandelt haben soll. Die Anklage sieht ihre Schuld als klar erwiesen an.

Kinder sind laut Zeugenaussagen in der Einrichtung zwangsgefüttert worden.

Wegen Körperverletzung an mindestens 15 Kindern und drei Mitarbeiterinnen muss sich die ehemalige Leiterin der seit 2017 geschlossenen Kindertagesstätte «Léiwen Léiw» in Bous vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag vier Jahre Haft und eine «angemessenen Geldstrafe» für die Angeklagte gefordert.