US-Basketballerin : Russisches Gericht verurteilt Griner zu neun Jahren Haft

Zwischen Russland und den USA herrscht ein tiefer Konflikt. Aber es gibt auf beiden Seiten Gefangene, über deren Austausch verhandelt wird. Eine davon ist eine US-Basketballerin, die in Russland spielte.

Ein russisches Gericht hat die US-Basketballerin Brittney Griner wegen illegalen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Zudem wurde eine Geldstrafe von einer Million Rubel (16.000 Euro) verhängt, wie russische Agenturen aus dem Gericht der Stadt Chimki am Rand der russischen Hauptstadt meldeten. Griner sagte auf Nachfrage, sie habe das Urteil verstanden. Ihre Verteidigung kündigte Rechtsmittel gegen den Richterspruch an.