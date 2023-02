Luxemburg: Staatsanwaltschaft mit dem Urteil gegen Sarah B. zufrieden

Mehr als sieben Jahre ist es her, dass die mittlerweile 39-jährige Sarah B. ihre kleine Tochter Bianka umgebracht haben soll. Nach mehreren Prozesstagen in den vergangenen Monaten hat die Richterin am heutigen Mittwoch ihr Urteil bekannt gegeben. Sarah B. muss für 30 Jahre ohne Bewährung in Haft. Von ihrer Tochter gibt es weiterhin keine Spur.