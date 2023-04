Luxemburg: Staatsanwaltschaft wischt Anschuldigungen der Piraten vom Tisch

Mit ihrer Haustür-Aktion hätte die Partei keinen Wahlkampf machen, sondern ausländische Bürger zur Wahlteilnahme motivieren wollen, argumentierten Vertreter von déi Lénk. dr/Facebook

Am 23. März reichten die Piraten bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die Partei déi Lénk wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Wahlgesetz ein. Vertreter von déi Lénk waren in der Hauptstadt von Haus zu Haus gegangen, um ausländische Einwohner dazu zu bewegen, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen und an den Gemeindewahlen teilzunehmen.

Die zuständige Behörde nahm am heutigen Dienstag offiziell Stellung dazu und verwarf die Anschuldigungen der Piraten. «Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat entschieden, das Verfahren ohne strafrechtliche Folgen einzustellen», kündigte die Justizbehörde in einer Pressemitteilung an. Damit ein Verstoß vorliege, «müsste der Hausbesuch beziehungsweise die Hausbesuche eines Kandidaten darauf abzielen, die Wähler an seine Kandidatur zu erinnern und durch das Ausmaß der von dem Kandidaten unternommenen unerlaubten Propaganda einen tatsächlichen Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben».

«Vor allem nicht-luxemburgische Wähler ansprechen»

Déi Lénk stellte jedoch schnell klar, dass der Zweck ihrer Aktion keineswegs Wahlkampf für die eigenen Kandidaten gewesen sei. Vielmehr habe sie mehr Menschen zum Gang an die Wahlurnen bewegen wollen. Die Zahl der Zugezogenen, die sich in die Wählerlisten haben eintragen lassen, lag mit Stand vom 30. März bei 16,1 Prozent.