Wahlen in Serbien : Staatschef Aleksandar Vucic erklärt sich zum Sieger

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Serbien zeichnet sich ein Sieg für Präsident Aleksandar Vucic und seine rechtspopulistische Fortschrittspartei ab. Er selber feiert sich schon.

Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic hat sich nach der Parlaments- und Präsidentenwahl zum Sieger erklärt. Er habe in der ersten Wahlrunde 2’245’000 Stimmen erhalten, sagte Vucic am Sonntag in einer Siegesrede im Fernsehen. Das seien rund 60 Prozent aller Stimmen. Es war bereits damit gerechnet worden, dass der Staatschef im Amt bestätigt wird.