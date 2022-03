Coronavirus in Luxemburg : Staatsrat hat einige Zweifel am Covid-Gesetz

LUXEMBURG – Der Staatsrat ist unzufrieden mit dem neuen Covid-Gesetz und fordert Nachbesserungen.

Zudem seien die Modalitäten für die Beibehaltung oder Abschaffung des CovidCheck in Unternehmen unklar und «im Gesetzentwurf nicht näher erläutert». Darüber hinaus ziele der Gesetzentwurf nur auf privatrechtliche Unternehmen ab und vergesse die Verwaltungen und den kommunalen Sektor. Der Staatsrat fordert den Gesetzgeber daher auf, dieses Versäumnis so schnell wie möglich zu beheben. Andernfalls wäre der Text laut Staatsrat verfassungswidrig, da er eine Ungleichheit schaffen würde.

Zudem stellt der Staatsrat stellt die in dem Text vorgesehene Abschaffung der Regeln für private Versammlungen in Frage: «Das Gesetz vom 24. Dezember 2021 trat zu Beginn der Weihnachtsfeiertage in Kraft, um mögliche Auswirkungen auf die Pandemie zu vermeiden. Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes «ist nun für den Beginn des Karnevals vorgesehen. Öffentliche Veranstaltungen und private Feiern fänden dann mit weniger oder gar keinen Beschränkungen statt. Der Gesetzesentwurf könnte bereits an diesem Freitag in der Chamber verabschiedet werden.