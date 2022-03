Einwände gegen Gesetze – Staatsrat meldet immer öfter Einsprüche an

Mit dem Antritt der neuen Regierung steht auch im Staatsrat ein Wechsel an. So wird Christophe Schiltz (LSAP) den Posten von Erna Hennicot-Schoepges (CSV) übernehmen. Der ehemalige Vorsitzende der Sozialisten in der Hauptstadt und derzeitige Justizberater für Außenangelegenheiten bei der ständigen luxemburgischen Vertretung in Brüssel gilt als Spezialist für Europarecht. Schiltz wird in der kommenden Woche vereidigt.