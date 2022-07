Ukraine-Krieg : Staatssekretärin Brantner erwartet Einbruch der russischen Wirtschaft

Die westlichen Sanktionen gegen Russland werden nach Einschätzung der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, große Wirkung haben. «Die vereinbarten Sanktionspakete treffen Putin und die russische Wirtschaft hart», sagte die Grünen-Politikerin der Nachrichtenseite ntv.de am Freitag. «Wir erwarten einen starken Einbruch des russischen Bruttoinlandsprodukts und einen massiven Anstieg der Inflation.» Schon jetzt seien die Investitionen in Russland eingebrochen. Die EU erwartet bereits, dass die russische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 10,4 Prozent schrumpfen wird.