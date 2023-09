Stable Diffusion: Erkennst Du die versteckte Botschaft dieser KI-Bilder?

Die Leistung der künstlichen Intelligenz auf dem Feld der Bildgenerierung hat im letzten halben Jahr enorm zugenommen: Programme wie Midjourney sind mittlerweile weit verbreitet und können täuschend echte Bilder anhand von Texten generieren, wie das Beispiel des bekannten Fake-Fotos von Donald Trumps Verhaftung zeigt. Ein weiteres eindrückliches Beispiel lieferte ein Fotokünstler, der den weltweit renommierten Sony-Fotopreis mit einem KI-Bild gewonnen hat. Mit künstlicher Intelligenz können aber auch Bilder erschaffen werden, die dem Gehirn einiges an Denkarbeit abverlangen, damit die versteckte Botschaft dahinter erkannt wird. Viele Creators nutzen dafür den Text-zu-Bild-Generator Stable Diffusion.

Für diese optischen Täuschungen verbindet die KI zwei Fotos in einem und erzeugt einen Effekt, wie man ihn von Kippbildern kennt. Symbole oder Worte verstecken sich in auf den ersten Blick normal wirkende Landschaftsporträts. Der Trick, diese verborgenen Botschaften zu erkennen, ist es, die Augen zusammenzukneifen und das Bild aus einer größeren Distanz zu betrachten. In der Bildstrecke oben siehst du Beispiele dieses Phänomens. Erkennst du alle versteckten Botschaften?