Fußball: «Stade de Luxembourg» bietet ab Januar wieder Führungen an

Vor fünf Jahren hatten die Bauarbeiten an dem neuen Fußball- und Rugby-Stadion «Stade de Luxembourg», welches das Josy-Barthel-Stadion ersetzen sollte, begonnen. Im Spätsommer 2021 eröffnete es dann mit dem WM-Qualifikationsspiel zwischen der luxemburgischen und der aserbaidschanischen Nationalmannschaft seine Tore. Mit seinen 9514 überdachten Sitzplätzen über drei Ebenen gehört das Stadion der Kategorie vier der Fifa/Uefa- sowie der World-Rugby-Normen an.

Interessierte können das neue Stadion auch zwischen den Spielen besuchen. Die Stadt Luxemburg bietet regelmäßig geführte Touren in luxemburgischer, deutscher und französischer Sprache an. Die Tickets für das erste Quartal können bereits jetzt reserviert werden. Los geht es am 9. Januar auf Luxemburgisch, am 16. Januar auf Deutsch und am 23. Januar auf Französisch. Die Führungen starten jeweils um 12.30 Uhr.