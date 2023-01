Großregion : Stadt Trier warnt vor Schnee und Glätte in der Nacht zum Freitag

TRIER – Die Stadt bittet alle Menschen, die in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto sowie dem Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht.

Die übliche Verkehrszeit beginnt werktags um 7 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr und sie endet jeweils um 21 Uhr.

Am Donnerstagabend werden in Trier erneut Schneefälle erwartet, in der Nacht zum Freitag auch Regen, der bei Temperaturen um den Gefrierpunkt für Glatteis sorgen kann. Schnee und Eis auf Straßen, Wegen und Bürgersteigen ist für Fahrzeuge, Radfahrerinnen und Radfahrer und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich.