Von Ludwigshafen bis Wien: Städte bieten Touren an hässlichste Orte an

In Ludwigshafen am Rhein kannst du Stadtführungen zu den schlimmsten Orten der hässlichsten Stadt Deutschlands machen.

Jede Stadt rühmt sich damit, die schönste, sauberste oder gar spektakulärste zu sein. Nicht so Ludwigshafen. Die Stadt wurde vor drei Jahren in der NDR-Sendung «Extra 3» zur hässlichsten Stadt ganz Deutschlands gekürt – und feiert das so richtig mit einer eigens dafür konzipierten Stadtführung. Unter dem Namen Germany’s Ugliest City bietet das Kulturbüro Ludwigshafen Rundgänge zu den hässlichsten Orten der Stadt an.