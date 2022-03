Rheinland-Pfalz : Städte erwarten mehr Einnahmen durch Blitzer

MAINZ – Der neue Bußgeldkatalog und teils neue Rotlichtblitzer sorgen dafür, dass manche Städte in Rheinland-Pfalz mehr Blitzereinnahmen erwarten.

Ob Sanktionen das Verhalten der Verkehrsteilnehmer änderten, hänge nicht nur an der Höhe eines Bußgeldes, sondern auch an der «Entdeckungswahrscheinlichkeit». DPA/Harald Tittel

Rheinland-pfälzische Städte erwarten teils deutlich steigende Einnahmen durch das Blitzen von Verkehrssündern. Ein Hauptgrund dafür ist, dass seit dem 9. November 2021 bundesweit deutlich höhere Bußgelder gelten. Mancherorts kommt noch Geld durch teils neue Rotlichtblitzer hinzu. Die Kommunen sind überzeugt, dass die Tempomessgeräte den Verkehr sicherer machen. Ein Experte sieht zwar einen Effekt von Blitzern direkt am Standort der Anlagen, bewertet die Wirkung auf den Verkehr insgesamt aber zurückhaltender.

Die Stadt Trier beispielsweise hat 2021 mit Blitzern 1,15 Millionen Euro eingenommen, 2020 waren es 940.000 Euro und im Vor-Corona-Jahr 2019 mit mehr Verkehr rund 1,27 Millionen. Im laufenden Jahr erwartet Trier eine «spürbare Steigerung der Einnahmen» – zum einen wegen der Novelle des Bußgeldkatalogs, zum anderen, weil 2022 das erste komplette Jahr mit einer Rotlichtüberwachung sein wird. Ampelblitzer gibt es hier laut Stadt nämlich erst seit August vergangenen Jahres.

Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich

Nach den Erfahrungen seit August werde von 1500 bis 2000 Rotlichtverstößen im Jahr ausgegangen – allein das könne Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich bringen. Die Trierer sind sich sicher: Eine umfassende Geschwindigkeitsmessung trägt im Allgemeinen zur Steigerung der Verkehrssicherheit bei.

Koblenz rechnet mit einem etwa 40-prozentigen Anstieg der Einnahmen durch die Tempoüberwachung und verweist explizit auf den neuen Bußgeldkatalog. 2020 mit einem in der Pandemie vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommen nahm die Rhein-Mosel-Stadt rund 655.000 Euro ein, 2021 dann 816.000 Euro – und zwar nur mit Geschwindigkeitsblitzern; Rotlichtblitzer gibt es hier nicht.

Noch immer ist die Zahl der Gemeinden, die innerorts eine eigene sogenannte Rotlichtüberwachung haben, gering. Denn: Bis 2019 war die in Rheinland-Pfalz der Polizei vorbehalten. Dann wurde die entsprechende Landesverordnung geändert und seitdem können Kommunen beim Innenministerium beantragen, solche Anlagen installieren zu dürfen. Getan haben das bislang Mainz, Trier sowie Pellenz im Kreis Mayen-Koblenz.

«mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und Umweltbelastung»

Mainz hat kürzlich die ersten drei Geräte in Betrieb genommen, die bei zu hohem Tempo und dem Überfahren einer roten Ampel auslösen; drei weitere dieser «Red and Speed»-Geräte sollen folgen. Sie ergänzen den Anlagenpark, der in Mainz außerdem drei mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, drei Säulen zur reinen Tempoüberwachung sowie einen sogenannten Enforcement-Trailer umfasst, eine anhängerähnliche Anlage zur Geschwindigkeitsmessung.

2020 verbuchte die Landeshauptstadt Einnahmen von rund 1,02 Millionen Euro und damit sogar mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit etwa 715.000 Euro. 2021 waren es ungefähr 791.000 Euro, 2022 werden satte zusätzliche Einnahmen von rund 1,75 Millionen Euro erwartet. Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr sagt: «Mit dem Einsatz der geplanten Messanlagen ist eine maßgebliche Verbesserung zugunsten der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherheit, der Lärmwerte und der Umweltbelastung zu rechnen.» Das lasse sich über die Jahre statistisch belegen.

«Das Blitzen schreckt ab und erhöht die Verkehrssicherheit»

Ludwigshafen zeigt sich ebenfalls überzeugt, dass Tempomessungen ein Mehr an Sicherheit bringen. Diese entschärften Gefahrenstellen und reduzierten die Zahl der Unfälle, sagt Stadtsprecher Florian Bittler. Ludwigshafen verbuchte bei der Überwachung des fließenden Verkehrs 2020 insgesamt Einnahmen von rund 3,90 Millionen Euro, 2021 waren es etwa 3,02 Millionen. Ob sich an den Werten nun viel ändere, bleibe abzuwarten. Es werde darauf ankommen, ob sich die Verkehrsteilnehmer wegen der höheren Bußgelder an die Regeln halten. Die Stadtverwaltung würde geringere Einnahmen begrüßen, denn die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer stehe an erster Stelle.

Landesweit sank die Zahl der Verkehrstoten 2021 auf 117. Das waren elf weniger als im Jahr davor und der vierte Tiefststand in Folge, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) kürzlich berichtete. Und doch nennt er mehr Verkehrssicherheit als ein «wichtiges Dauerziel der Landesregierung». Blitzer seien auf dem Weg dorthin ein unverzichtbarer Baustein neben Verkehrserziehung und besserer Infrastruktur. «Das gilt vor allem, wenn es um die Bekämpfung der Hauptunfallursache «überhöhte Geschwindigkeit» geht», sagt Lewentz. «Das Blitzen schreckt ab und erhöht nachhaltig die Verkehrssicherheit aller Bürgerinnen und Bürger.»

«Geschwindigkeitsübertretungen sind immer noch die Unfallursache Nummer ein», erklärt auch der Koblenzer Stadtsprecher Thomas Knaak. Mit der Überwachung werde das Tempo auf den Straßen grundsätzlich gedrosselt, so dass die Zahl der Unfälle sinke und damit zwangsläufig auch die Schwere der Unfallfolgen zurückgehe.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin, ist da etwas skeptischer: «Man kann nicht pauschal sagen, dass geringeres Tempo zu weniger Unfällen führt.» Nur bei einem Teil der Unfälle spiele zu hohes Tempo die zentrale Rolle. Viele Unfälle etwa mit Fahrradfahrern geschähen beim Abbiegen, da sei Geschwindigkeit nicht das Problem. Ähnlich könne es auch bei Fußgänger-Unfällen sein.

«Einfach in einer ganzen Stadt Tempo 30 einzuführen ist zu kurz gegriffen»

Ob Sanktionen das Verhalten der Verkehrsteilnehmer änderten, hänge nicht nur an der Höhe eines Bußgeldes, sondern auch an der «Entdeckungswahrscheinlichkeit», erklärt Brockmann. Die sei beispielsweise bei der Handynutzung am Steuer ziemlich gering. Auch die Maßgabe, beim Überholen von Fahrradfahrern anderthalb Meter Abstand zu halten, sei durchaus sinnvoll. Die Chance, das letztlich gerichtsfest nachzuweisen, sei indes gleich null. Bei einem Tempoverstoß erwischt zu werden, sei deutlich wahrscheinlicher.

Insgesamt braucht es laut Brockmann für mehr Verkehrssicherheit stets ein Bündel an Maßnahmen und die müssten zu der jeweiligen Strecke passen. Ein stationärer Blitzer wirke unmittelbar dort, wo er stehe. Es könne aber nicht unbedingt gesagt werden, dass der Stadtverkehr insgesamt dadurch sicherer werde. Wenn etwa auf einem Abschnitt viel Radverkehr unterwegs sei, es also eine gewisse Gefahr für Abbiegeunfälle gebe, könne über Abbiegeverbote nachgedacht werden oder getrennte Grünphasen für Autos und Fahrräder. Einfach in einer ganzen Stadt Tempo 30 einzuführen und zu glauben, alles werde so besser, sei zu kurz gegriffen.