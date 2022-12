Energiekrise: Ständig am Zittern? So hältst du dich im Büro warm

Richtige Kleidung

Auch im Büro gilt: Anziehen nach Zwiebelprinzip. Du verlierst außerdem viel Wärme an Kopf, Händen und Füßen – die extra zu schützen lohnt sich also.

Sind die Extremitäten warm, friert man deutlich weniger. Mit warmen Händen und Füßen ist also bereits viel geholfen: So kannst du zum Beispiel ein paar extra dicke Wollsocken anziehen oder auf warme oder sogar beheizbare Einlegesohlen setzen. Es lohnt sich auch, deine wärmste Strickjacke im Büro zu deponieren. Übrigens verlieren wir auch viel Wärme über den Kopf, eine Mütze, ein Stirnband oder einfach nur große, bequeme Kopfhörer helfen ebenfalls.

Warme Getränke

Bewegung

Wer lange sitzt, der friert auch schneller. Achte darauf, dass du regelmäßig aufstehst und dich bewegst, das fördert die Durchblutung und sorgt so dafür, dass der Körper weniger schnell friert. Auch ein Spaziergang über Mittag kann helfen: Schon zehn Minuten gehen kurbeln den Kreislauf an. Auch beim Sitzen kannst du Mini-Übungen machen: Dehnen und Strecken im Bürostuhl hilft und wenn du an kalten Fingern leidest, kannst du versuchen, mehrmals eine Faust zu machen und die Finger dann wieder zu lösen.

Scharfes Essen

Elektrische Hilfe

Eine weitere Möglichkeit sind beheizbare Mäuse oder Handgelenkstützen und Unterlagen für den Schreibtisch. Gerade wer oft an den Fingern friert, weil man sie bei der Arbeit am Computer lange in der gleichen Position hat, könnte davon profitieren. Auch beheizbare Sitzkissen oder Kirschsteinkissen, die man in der Mikrowelle aufwärmen kann, versprechen schnelle Hilfe. Aber Achtung: Diese Tipps brauchen natürlich zusätzlichen Strom.