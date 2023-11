Ständige Fortbildung : So wird Sexualerziehung an Luxemburgs Schulen vermittelt

LUXEMBURG – In Belgien haben Anhänger religiöser Bewegungen aus Protest gegen ein Sexualerziehungsprogramm Brandanschläge auf Schulen verübt. In Luxemburg nimmt man sich der Thematik mit Samthandschuhen an.