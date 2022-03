Zutritt zu Büros versperrt : Stahlangestellte hindern Chefs am Arbeiten

FLORANGE – Rund 30 ArcelorMittal-Mitarbeiter blockieren seit dem Morgen den Zugang zu einem Verwaltungsgebäude am Standort Florange.

Die ArcelorMittal-Mitarbeiter fordern, dass die Hochöfen in Florange so schnell wie möglich wieder angeworfen werden.

Rund 30 Arbeiter von ArcelorMittal blockieren am Standort Florange seit 7 Uhr am Mittwochmorgen den Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude, in dem mehrere hundert Angestellte und Führungskräfte arbeiten. Dadurch soll die Produktivität des Standorts gestört werden. Die Aktion wird von den Gewerkschaften CFDT und CGT unterstützt, die FO hat sich der Teilnahme verweigert.

Es handelt sich um die dritte Streikaktion innerhalb von fünf Wochen, die diese Büros betrifft. Am 28. Februar und dem 11. März hatte der Protest etwa zwölf Stunden gedauert. Die Geschäftsführung hatte die Aktionen als «inakzeptabel» bezeichnet. Ein Gericht in Thionville hat kürzlich Protestveranstaltungen am Eingang des Standorts verboten. Die CFDT ist dagegen in Berufung gegangen.