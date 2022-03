«Walk of Steel» : Stahlarbeiter marschieren durch Luxemburg

Von der Saar über Luxemburg bis nach Brüssel: Saarländische Stahlarbeiter wollen mit dem «Walk of Steel» ein Zeichen für den Erhalt ihre Arbeitsplätze setzen.

Für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie haben sich Betriebsräte und Mitstreiter auf einen 350 Kilometer langen Fußmarsch nach Brüssel gemacht. «Kein Weg ist uns dafür zu weit», sagte der Betriebsratsvorsitzende bei Saarstahl, Stephan Ahr, am Freitag beim Start des «Walk of Steel» in Völklingen. Zehn Tage werden sie in Teams unterwegs sein, die sich wie bei einem Staffellauf abwechseln. In Brüssel wollen sie am 10. Februar ihre Forderungen an den EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, übergeben.