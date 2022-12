Öffentliches Statement: Stalkerin bringt Luca Hänni und Christina Luft zum Verzweifeln

Dabei hätte das Paar Grund zur Freude: Sie stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

An Weihnachten posierten Luca Hänni und Christina Luft auf Instagram noch happy vor dem dekorierten Baum. Kurz danach wenden sie sich aber mit einer Horror-Nachricht an ihre Fans. Die beiden werden von einer Frau belästigt. Die Stalkerin Z. kontaktiere Werbepartner und Konzertveranstalter, um dort Unwahrheiten über das Paar zu verbreiten und sogar Drohungen auszusprechen. Das Schlimmste sei aber, dass die Frau die beiden täglich verfolge und stalke, schreiben sie auf Instagram.

Bereits 2014 machte der Sänger publik, dass er eine Stalkerin hat. Z. rastete an einem seiner Konzerte aus und musste von der Polizei abgeführt werden. Zudem drohte sie, sich anzuzünden, wenn der «She Got Me»-Interpret nicht aus seinem Haus käme, und sendete ihm Morddrohungen.

Seither hat sich die Situation nicht gebessert. Im Gegenteil. «Ich, beziehungsweise nun auch Christina, kämpfen seit Jahren dagegen an, mit Polizei, Anwälten etc. Es dauert leider beim Thema Stalking sehr lange, bis etwas passiert», schreibt der Berner im Statement. Deshalb sehen die beiden keinen anderen Ausweg als die Öffentlichkeit auf diesen Weg zu informieren. «Wir und auch unsere Familien fühlen uns zunehmend unwohler», so das Paar.