Comedy Club : Stand-Up-Shows bringen Luxemburg zum Lachen

LUXEMBURG – Seit vergangenem Dezember finden in Luxemburg neue Comedy Club Shows statt. Wir haben uns hinter die Kulissen mit Veranstalter Samy Bucci getroffen.

Comedy Shows sind zwar in Luxemburg nichts Neues, aber der neue Comedy Club ist hierzulande «der erste seiner Art», so Samy Bucci. Seit vergangenem Dezember bietet der Veranstalter zusammen mit seinem Gesellschaftspartner Hédi Zouabi eine monatliche Comedy-Show an. Das Prinzip: «Fünf Stand-up-Comedians treten nacheinander auf der Bühne auf – und das in eineinhalb Stunden». Ebenso wie die zwei ersten Shows findet auch die dritte Auflage am 24. Februar im Gotham statt. Der Nachtclub hat bei dem Event eine Kapazität von etwa 250 Plätzen.