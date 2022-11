EuGH : Standesamt-Scheidung im EU-Ausland kann anerkannt werden

Nachdem sich ein deutsch-italienisches Paar in Parma von einem Standesbeamten scheiden hat lassen, wollte der Bundesgerichtshof wissen, ob eine weitere Anerkennung nötig sei.

Eine im EU-Ausland durchgeführte Scheidung kann automatisch eingetragen werden – auch wenn die Ehe von einem Standesbeamten und nicht wie üblich von einem Richter geschieden wurde. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte am Dienstag in einem entsprechenden Fall, dass dies unter die EU-Regeln für die Anerkennung außergerichtlicher Scheidungen falle (Rechtssache: C 646/20).