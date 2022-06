Dieselgate : Standorte von Hyundai und Kia in Luxemburg durchsucht

Der koreanische Autohersteller Hyundai und seine Tochtergesellschaft Kia wurden am Dienstag im Rahmen einer Untersuchung über den Verkauf von «210.000 Fahrzeugen» mit mutmaßlich manipulierten Dieselmotoren in Deutschland und Luxemburg durchsucht. «Rund 140 Ermittler haben an acht Orten in Deutschland und Luxemburg Durchsuchungen durchgeführt», die den Herstellern Kia und Hyundai gehören, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit.