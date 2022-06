Leon Draisaitl : Stanley Cup am «schwersten zu gewinnende Trophäe der Welt»

Der NHL-Star aus Deutschland hat mit seinen Edmonton Oilers den Auftakt der Serie gegen die Colorado Avalanche verloren. Aus der Ruhe bringen lässt er sich deshalb aber nicht.

NHL-Profi Leon Draisaitl lässt sich durch die Niederlage seiner Edmonton Oilers zum Auftakt der Finals in der Western Conference nicht aus der Ruhe bringen. «Es ist eine Playoff-Serie, es wird eine lange Serie sein, und man muss probieren, sich da relativ schnell von zu lösen», sagte Deutschlands bester Eishockey-Spieler einen Tag nach dem 6:8 zum Auftakt gegen die Colorado Avalanche. «Es waren sehr viele individuelle Fehler, die einfach vermeidbar waren. Es war nichts wirklich Großes, was Colorado gemacht hat», sagte er am Mittwoch. «Ich glaube, dass es in erster Linie an uns liegt, dass wir sie besser verteidigen und einen besseren Job machen.»