Leben des Sängers : Star-Produzent dreht Film über Michael Jackson

Auch die Familie des 2009 gestorbenen Sängers sind am Projekt beteiligt. Jacksons Mutter erklärte, dass sich die Familie geehrt fühle, die Lebensgeschichte zu verfilmen.

Das Musical in New York feiert große Erfolge.

Jacksons Leben bietet weiterhin Stoff für Shows und Filme. So feierte erst kürzlich das Musical «MJ» seine Broadway-Premiere.

Das Leben von Pop-Star Michael Jackson soll in Hollywood verfilmt werden. Der britische Star-Produzent Graham King («Bohemian Rhapsody», «Aviator») und das Studio Lionsgate sind an Bord. Das Drehbuch für den Film «Michael» liefert Autor John Logan («Gladiator», «James Bond 007: Spectre», «Alien: Covenant»), wie Lionsgate am Montag laut «Variety» und «Hollywood Reporter» mitteilte.