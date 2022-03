Lifehack : Starbucks-Barista verrät Trick für Gratis-Getränk

Es gibt wohl tatsächlich die Möglichkeit, bei der Coffee-Shop-Kette mehr für sein Geld zu bekommen. Wie, das zeigt ein Mitarbeiter auf TikTok.

Laut einer Starbucks-Mitarbeiterin bekommen jene mit Stammkunden-Karte sogar gratis «Refills» – also ein zweites Getränk kostenlos.

Steigende Gaspreise und höhere Lebensmittelkosten reißen ein tiefes Loch in das eine oder andere Portemonnaie. Da heißt es jetzt Geld sparen, wo es nur geht. Aber wie? Beim heiß geliebten Kaffee den roten Stift anzusetzen, ist jedenfalls der falsche Ansatz – zumindest laut einer Starbucks-Mitarbeiterin.

Melika Ahmadian verrät in einem TikTok-Video, dass man lediglich beim Bestellvorgang etwas ändern muss, um mehr für sein Geld zu bekommen. Ihr Tipp: Einen Trenta-Becher mit dem Getränk deiner Wahl ohne Eis und einen Venti-Becher nur mit Eis zu bestellen. In dem Clip, der mittlerweile über 1,4 Millionen Aufrufe zählt, leert sie einen Teil des Getränks in den Becher mit dem Eis – und voilà, aus einem Starbucks-Getränk werden zwei.