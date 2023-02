Oleato Kaffee: Starbucks lanciert Kaffee-Linie mit überraschender Zutat

Unter all den Ländern, die man mit dem Genuss von Kaffee verbindet, kommt einem Italien wohl als Erstes in den Sinn. Und wofür steht Italien noch? Für feines Olivenöl. Wieso nicht mal beides miteinander kombinieren, dachte sich das US-amerikanische Unternehmen Starbucks. Die größte Kaffeehauskette der Welt bringt nun eine neue Getränkelinie bestehend aus drei Kaffeekreationen mit Olivenöl auf den Markt.

Eine italienische Familientradition

Erfunden wurden diese Kreationen von Howard Schultz, CEO bei Starbucks, der mit dieser Special Edition seine 40-jährige Karriere bei Starbucks beendet. Inspiriert wurde er von der italienischen Familientradition, jeden Tag einen Löffel natives Olivenöl als Ritual zu genießen. Es bot sich an, dieses mit dem täglichen Kaffeeritual zu kombinieren. «Meine Kreation wird die Kaffeeindustrie transformieren», so Schultz in einem Interview mit «CNN». Er ist sich sicher: «Menschen werden künftig einen Esslöffel Olivenöl in ihr Getränk mischen».