Ciro Immobile: Auto von Starfußballer kracht in Rom mit Tram zusammen

Der Captain des italienischen Clubs Lazio, Ciro Immobile, ist vergangenen Sonntag mit einer Bahn in Rom kollidiert. Ciro Immobile saß am Steuer seines Wagens, als es am Sonntagmorgen zu dem Unfall kam, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur in Rom sagte. Der 33-Jährige sei mit seinen Töchtern unterwegs gewesen. Die größere sei für Kontrollen in dasselbe Krankenhaus gekommen wie ihr Vater, die jüngste Tochter in ein Kinderkrankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.