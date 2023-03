Regenschirm festhalten!: Starke Böen und kühles Nass – Meteolux gibt Wetterwarnung raus

Wer seinen Regenmantel schon einmotten wollte, wird vom Wettergott aktuell mächtig entäuscht. Trotz meteorologischen Frühlingbeginns bleibt das Großherzogtum vor ungemütlichen Wetterschwankungen dieser Tage nicht verschont. Wie der nationale Wetterdient am heutigen Donnerstag mitteilt, wird es wieder stürmisch im ganzen Land. Starke Windböen bis zu 75 Stundenkilometern fegen am Freitag über ganz Luxemburg hinweg und sorgen für Alarmstufe gelb, ausgerufen durch Meteolux. Gelten soll diese ab 10 Uhr und beschert uns bis 21 Uhr von Südwesten kommend ein mehr als nur frisches Lüftchen. Auch in der kommenden Nacht soll es weitgehend nass bleiben.