«Menschen schreien um Hilfe» : Starke Erdbeben in der Türkei fordern Hunderte Tote

Zwei heftige Erdbeben der Stärke 7,4 und 7,9 haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr (Ortszeit/2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr (Ortszeit/2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Inzwischen sind 195 Tote nach den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei gemeldet worden. Allein aus Gebieten in Syrien, die von der Regierung in Damaskus kontrolliert werden, wurden bis kurz nach halb acht insgesamt 237 Tote gemeldet.

Das Erdbeben ereignete sich in der Türkei, war aber auch in Syrien stark zu spüren – wie hier in Hama.

Ersten Augenzeugenberichten in sozialen Medien zufolge war auch der Nordwesten Syriens stark betroffen. Demnach stürzten im Grenzgebiet Gebäude ein, Menschen wurden unter Trümmern begraben. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch nicht absehbar. Es kam in der Folge zu mehreren starken Nachbeben.

«Menschen schreien um Hilfe»

Wie ein News-Scout, dessen Großeltern vor Ort leben, berichtet, ist der Strom ausgefallen. Auch die Polizei sei derzeit nicht zu erreichen. Aufgrund der Stärke der Beben sei mit vielen Opfern zu rechnen, befürchtet er. Ein weiterer User befindet sich gerade vor Ort in den Ferien bei seinem Vater in Gölbasi nördlich des Epizentrums, als sich das Erdbeben ereignete. «Ich bin aufgewacht, als alles runterfiel. Aus anderen Häusern hört man Menschen um Hilfe schreien», erzählt er.

Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.