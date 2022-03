Wetter in Luxemburg : Starke Windböen am Freitagabend erwartet

LUXEMBURG – MeteoLux hat für den frühen Freitagabend eine Warnung vor starken Windböen für das ganze Land herausgegeben.

MeteoLux hat für das gesamte Großherzogtum am heutigen Freitag zwischen 17 und 21 Uhr die gelbe Alarmstufe wegen starken Winden ausgerufen. «Böen zwischen 65 und 75 Stundenkilometern sind möglich», so die Wetterfrösche vom Findel. Die Böen werden von Regenfällen begleitet, das Thermometer schwankt am Nachmittag zwischen fünf und sieben Grad.

Am Samstag wird das Wetter wieder ruhiger, mit Wolken am Himmel, aber wenig Niederschlag. Am Samstag wird es etwas kühler (drei bis fünf Grad tagsüber), bevor die Temperaturen am Sonntag wieder leicht ansteigen (sechs bis acht Grad).