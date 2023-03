Santé-Rückblick : Starker Anstieg der Covid-Fälle nach der «Fuesvakanz»

LUXEMBURG – 1409 Personen wurden in der Woche vom 20. bis 26. Februar positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Ferien sind vorbei und viele Luxemburger sind zurück aus dem Urlaub. Das erklärt den starken Anstieg der Corona-Fallzahlen im Vergleich zu vergangener Woche. Zwischen dem 20. und 26. Februar verzeichneten die Gesundheitsbehörden 1409 Infektionen gegenüber 837 in der Vorwoche, was einem Anstieg von 68,3 Prozent entspricht. Das geht aus dem neusten Wochenbericht des Gesundheitsministeriums hervor.

Innerhalb einer Woche sind fünf Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Sie waren im Durchschnitt 82 Jahre alt. Im Krankenhaus wurden zehn Patienten auf der Normalstation und keiner auf der Intensivstation behandelt. Außerdem wurden 133 Impfdosen verabreicht, die meisten davon als zusätzliche zweite Dosen (insgesamt 90).

Dagegen haben sich die Zahlen der Grippeerkrankungen kaum verändert. Die Abteilung des LNS hat in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion und dem Netzwerk der Allgemein- und Kinderärzte in einer Woche 252 Fälle dokumentiert, gegenüber 247 in der Vorwoche (+2 Prozent).