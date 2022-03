Südamerika : Starkes Erdbeben erschüttert Peru

Seismologen haben in Peru ein Beben der Stärke 7,1 registriert. Über Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt.

Das Beben der Stärke 7,1 ereignete sich in Peru nahe der brasilianischen Grenze. Laut US Geographical Survey liegt das Epizentrum in 610 Kilometern Tiefe.