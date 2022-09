Stärke 6,8 : Starkes Erdbeben in Taiwan richtet schwere Schäden an

Ein Erdbeben der Stärke 6,8 an der Südostküste Taiwans hat am Sonntag schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben des taiwanischen Wetteramts befand sich das Zentrum des Bebens in der Stadt Chishang. In der Stadt Yuli sei ein dreigeschossiges Gebäude mit einem Geschäft und Wohnungen eingestürzt, meldete die taiwanische Nachrichtenagentur CNA. Medienberichten zufolge stürzte eine Brücke auf einer Straße in einer offenbar ländlichen Gegend von Yuli ein. Dort seien womöglich drei Menschen und mindestens ein Fahrzeug in die Tiefe gestürzt.