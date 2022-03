Gebäude schwanken : Starkes Erdbeben vor Guatemala

Ein Beben der Stärke 7,5 hat Zentralamerika erschüttert. Das Zentrum des Erdstoßes liegt etwa 20 Kilometer vor der guatemaltekischen Küste.

In Mexiko City mussten nach dem Beben mehrere Gebäude evakuiert werden. (Bild: AFP/Omar Torres)

Vor der Westküste von Guatemala und Mexiko hat sich am Mittwoch ein schweres Erdbeben der Stärke 7,5 ereignet, wie die US-Erdbebenwarte USGS meldete. Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik teilte mit, es bestehe keine Gefahr einer Riesenwelle.

Das Zentrum von Mexiko-Stadt wurde sicherheitshalber geräumt. In Guatemala-Stadt und in El Salvador rannten Menschen in Panik auf die Straßen.