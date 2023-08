Starkregen: Am Frankfurter Flughafen ist «Land unter»

Ein heftiges Unwetter hat am Mittwoch den Flughafenbetrieb in Frankfurt stark eingeschränkt. Rund 70 Flüge wurden gestrichen. Videos in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß.

Am Mittwochabend herrschte in großen Teilen Deutschlands die Gefahr größerer Unwetter. So auch im Gebiet rund um Frankfurt am Main, wo die höchste Warnstufe mit Warnungen vor extremem Unwetter ausgesprochen wurde. Am Flughafen Frankfurt ist es infolge von Starkregen zu einem riesigen Chaos gekommen.

Der Merkur berichtet, dass zahlreiche Flüge gestrichen wurden und Dutzende Flugzeuge aufgrund des schlechten Wetters weder starten noch landen konnten. Einige mussten am Mittwochabend auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die Bodenabfertigung stand für rund zwei Stunden vollständig still. In den sozialen Netzwerken tauchten schnell zahlreiche Videos auf. Darauf zu sehen ist, wie der Regen den Frankfurter Flughafen teils sprichwörtlich unter Wasser setzte.

Provisorische Betten bereitgestellt

In einem Tweet des Flughafens um 6 Uhr morgens heißt es: «Das gesamte Nachtpersonal vor Ort tut sein Bestes, um die Auswirkungen für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten. Mehrere Hundert provisorische Betten wurden für die Passagiere aufgestellt. Außerdem wurden Wasser, Snacks und Vorräte für die Passagiere auf den Sitzplätzen bereitgestellt.»

Laut der Webseite des Flughafens wurden bis zum Beginn des Nachtflugverbots insgesamt rund 70 Flugverbindungen gestrichen. Die gestrigen Wetterbedingungen werden sich auch auf den heutigen Flugplan auswirken. «Aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens raten wir allen Passagieren, 2,5 Stunden vor ihrer Flugzeit am Flughafen einzutreffen.»