Starkregen: Große Teile Spaniens stehen unter Wasser

Nach dem Unwetter auf Mallorca sind am Wochenende in weiten Teilen Spaniens sintflutartige Regenfälle niedergegangen, die auch am Montag noch anhalten sollen. Ein isoliertes Tiefdruckgebiet führe zu «anhaltenden und weit verbreiteten, örtlich starken oder sehr starken Niederschlägen, begleitet von Stürmen, im gesamten Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln», teilte die nationale Wetterbehörde Aemet mit. Das Innenministerium gab für weite Teile des Landes eine Warnung heraus.