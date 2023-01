Kalifornien : Starkregen und Schneefälle – Menschen sollen ihre Häuser verlassen

In Wilton südlich von Sacramento brach ein Deich und überschwemmte Straßen.

Der Zugang zu diesen Gebäuden in Sacramento County wurde überschwemmt.

Wegen Überschwemmungsgefahr hat es in mehreren Gebieten Kaliforniens Evakuierungswarnungen gegeben. Mindestens ein Mensch starb nach Angaben der Feuerwehr, nachdem sein Auto überschwemmt wurde. Einwohner der tiefliegenden Ortschaft Point Pleasant im Norden des US-Staats wurden am Sonntagabend (Ortszeit) von den Behörden in Sacramento County bereits angewiesen, das Gebiet zu verlassen.