Fake News im Ukraine-Konflikt: Starlink-Satelliten abschießen? «Keine schlechte Idee», findet Russland

via REUTERS

Am Morgen des 16. April 2022 tauchte im Netz eine Falschmeldung auf: Russland plane, die Starlink-Satelliten von Elon Musk abzuschießen.

Die Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, soll der russischen Luftwaffe den Auftrag gegeben haben, die Starlink-Satellitenkonstellation von Elon Musk zu zerstören. Verrückt? Ja. Wahr? Nein! Es handelt sich dabei um eine Falschmeldung, die am Samstagmorgen auf einer gefälschten Nachrichtenseite aufgetaucht war.

«Eine erfrischende Idee», kommentierte Dmitri Medwedew am Nachmittag die News, als er davon erfuhr. Mit ironischem Ton erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, dass er den ihm zugeschriebenen Plan für «originell» halte. «Es ist zu früh, um sie auszuführen, aber wenn es eine solche Anfrage gibt, werden wir sie prüfen», schrieb Medwedew in seinem Telegram-Kanal.

Cyberangriffe, Propaganda und Fake News

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs nehmen Falschinformationen in sozialen Medien zu. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Facebook-Mutterkonzern Meta gezwungen gesehen, Maßnahmen zu treffen. Hacker mit Verbindungen zu Russland waren demnach in die Social-Media-Accounts Dutzender ukrainischer Militäroffiziere eingedrungen. Sie hätten Videos von besiegten und kapitulierenden ukrainischen Soldaten hochladen wollen, bis das Vorhaben gestoppt worden sei, heißt es in dem Report des Konzerns.