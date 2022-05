Hype-Piece : Stars lieben diese Tasche aus Glas

Dieses Accessoire ist nichts für glitschige Finger – Promis wie Kylie Jenner und Doja Cat tragen gerade Taschen aus Glas. Wir sagen dir, woher der Trend kommt.

Das Piece

Das zerbrechliche Accessoire ist in Modekreisen unter dem Namen «Glass Swipe Bag» oder einfach als «Glass Bag», also Glastasche bekannt. Die Tasche stammt vom französischen Label Coperni und ist in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Brand Heven entstanden. Heven ist eine kleine Manufaktur, die sich auf kunstvolle Stücke aus Glas spezialisiert hat.