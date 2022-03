Prinz Harry hält Umwelt-Rede : Stars reisen mit 114 Privatjets zum Klima-Event

Beim siebten Google-Camp in Italien debattieren Stars, Millionäre und Prinz Harry über den Klimawandel. Das Problem: Sie reisten mit Privatjets und Megayachten an.

Bereits zum siebten Mal veranstalteten die Google-Gründer Sergey Brin (45) und Larry Page (46) das geheimnisumwitterte Google-Camp in Sizilien. Drei Tage lang geht es um die Themen Klimawandel, Umweltschutz, Menschenrechte und Politik. 200 Gäste nehmen an der Konferenz teil, darunter Hollywoodstars, Millionäre und Prinz Harry.

Am Donnerstag soll der 34-Jährige laut der New York Post eine Rede über die Notwendigkeit zur Rettung der Umwelt gehalten haben. Der Inhalt basierte zu einem großen Teil auf seinem Vogue-Interview mit der Naturschützerin und Verhaltensforscherin Jane Goodall (85).

Ohne Schuhe vor den Promis

So soll er erneut seine Familienplanung mit Herzogin Meghan zur Sprache gebracht und erwähnt haben, dass er und die 37-Jährige aus Klimagründen «maximal zwei Kinder» in die Welt setzen möchten (mehr dazu im Video oben).

Das Besondere an seiner Rede sei aber gewesen, dass der Queen-Enkel ohne Schuhe und komplett barfuß vor Gästen wie Leonardo DiCaprio (44), Katy Perry (34), Barack Obama (57), Bradley Cooper (44) und Harry Styles (25) gesprochen habe.

114 Privatjets und große Jachten

Abseits des Google-Camps werden allerdings vermehrt Vorwürfe der Heuchelei rund um den Event laut. Grund: Die Stars kamen auf wenig umweltfreundliche Weise auf die italienische Insel.

«Es wird Diskussionen über Online-Datenschutz, Politik, Menschenrechte und natürlich die Umwelt geben, was ironisch ist, da für diese Veranstaltung 114 Privatjets benötigt werden», wie ein Teilnehmer vor dem Event gegenüber der New York Post verriet.

Die «spritfressenden Flugzeuge» landeten allesamt am Flughafen Palermo, wie italienische Medien berichten. Andere millionenschwere Gäste reisten angeblich mit Helikopter und ihren Mega-Luxusjachten (Verbrauch: rund 1100 l Diesel/Stunde) an – so etwa Sängerin Katy Perry und Orlando Bloom. Wie Prinz Harry nach Italien reiste, ist nicht bekannt.

Herzogin Meghan soll 2017 teilgenommen haben

Schon 2017 nahm der Royal am Google-Camp teil – an der Seite von Herzogin Meghan, wie es laut britischen Medien heißt. Im Mai desselben Jahres sah man das Paar zum ersten Mal gemeinsam bei einem Polo-Spiel in Ascot.

Der Kensington-Palast hüllt sich in Bezug auf Harrys Rede bei dem Klimagipfel allerdings in Schweigen: «Es ist nichts, was wir kommentieren werden.»