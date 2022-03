Kino-Weltraumsaga : «Stars Wars» enthüllt geheime Charaktere

Fans von «Game of Thrones» dürfte es freuen: Gwendoline Christie spielt im neuen «Star Wars»-Film mit. Das ist allerdings nicht die einzige Casting-Überraschung.

Dass Harrison Ford, R2-D2 und Chewbacca in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» mitspielen, wussten wir schon. Nun wurden aber Details über bisher geheim gehaltene Besetzungen bekannt: Gwendoline Christie («Game of Thrones») und Lupita Nyong'o («12 Years a Slave») stehen derzeit für die Weltraum-Saga vor der Kamera. Auch Adam Driver («Girls») und Oscar Isaac («Inside Llewyn Davis») haben Rollen ergattert.

Bekannt wurden die Besetzungen durch eine Foto-Serie in der Zeitschrift «Vanity Fair». Fotografin Annie Leibovitz durfte die Darsteller am Set in den berühmten Pinewood-Studios in London ablichten.