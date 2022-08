Yeehaw: Stars wie Emily Ratajkowski zeigen, wie cool Cowboy-Boots wirklich sind

Ein vielseitiger Schuh ist in jedem Kleiderschrank ein gern gesehener Bewohner. Dazu gehören auch die Cowboy-Boots. Die Stiefel im Western-Look lassen sich zu zarten Kleidern wie knappen Shorts und angesagten Microskirts stylen. Dabei verleihen sie diesen sonst so sommerlichen Teilen sogleich ein herbstliches Flair.

Diese Stars reiten in Cowboy-Boots in den Sonnenuntergang

Ein ganz großer Fan der Western-Boots ist Model Emily Ratajkowski. Die 31-Jährige zeigte sich in den vergangenen Wochen mehr als einmal in den Stiefeln. Zuletzt am Konzert von Rapper Bad Bunny in New York, wo sie die Cowboystiefel zum Microskirt kombiniert. Dazu macht sie auch gleich beim tragbaren Swimwear-Trend mit, ihr Oberteil ist ein Badeanzug ihrer eigenen Bademode Linie.