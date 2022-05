«Airpaq» : Start-Up macht Taschen aus Airbag und Sicherheitsgurt

Airbags und Sicherheitsgurte sind höchst strapazierfähig und deshalb schwer zu recyceln – bis zwei Start-up-Gründer eine «tragende» Idee hatten.

Nachhaltig und recycelt

Mittlerweile produziert die Firma, die ihren Sitz in Köln hat, mit ihrem 12-köpfigen Team 500 Rucksäcke, Bauchtaschen und Sportbeutel pro Woche. Sogar Fliegen werden im hauseigenen Webshop angeboten. Die Beutel werden in Rumänien per Laser zugeschnitten, gefärbt und genäht. Airbags und Gurte sind Ausschussware eines Autozulieferers in der Nähe. Die beiden Gründer legen hohen Wert auf Nachhaltigkeit: Dazu gehören kurze Transportwege, faire Löhne für die Näherinnen und Öko-zertifizierte Materialien zum Färben. Zudem werden die Abwässer in einer eigenen Kläranlage gereinigt.