Crew-6 : Start von SpaceX-Rakete zur ISS im letzten Moment abgebrochen

Getty Images via AFP

Ein neuer Versuch soll frühestens am 2. März stattfinden.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Start von vier Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS wegen technischer Probleme im letzten Augenblick abgebrochen. Der Countdown sei am Montag nur zwei Minuten vor dem geplanten Abheben gestoppt worden, hieß es. Es habe ein Problem mit der Raketenzündung gegeben, das sich in der verbleibenden Zeit nicht mehr habe lösen lassen.

Offiziell hieß es, das Problem betreffe die Vorrichtung, mit der die Zündflüssigkeit für das Triebwerk geladen wurde. Ein SpaceX-Ingenieur verglich das System mit den Zündkerzen in einem Auto. Das Startteam habe nicht sicher sein können, dass die Flüssigkeit vollständig geladen war.

SpaceX verschob den Start bis mindestens Donnerstag. Am Montag musste zunächst der Treibstoff abgelassen werden und die Mannschaft so lange an Bord der «Dragon»-Kapsel bleiben. «Wir sitzen hier und warten», sagte Kommandeur Stephen Bowen, als SpaceX ihm das mitteilte. Nach einer etwa einstündigen Prozedur durfte die Astronauten schließlich aussteigen.