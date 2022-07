Wahlen 2024 : Startet Trump schon am Montag das Rennen um die Präsidentschaft?

Gemäß zahlreicher Berichte will Donald Trump noch diesen Monat seine erneute Kandidatur bekannt geben. Ein Kommentator spekuliert sogar, dass Trump schon die Unabhängigkeitsfeier vom 4. Juli für die Ankündigung nutzen wird.

Verschiedene Kommentatoren glauben, dass Trump so früh kandidiert, um sich vor einem Strafverfahren zu drücken und von der jüngsten negativen Presse abzulenken. Bild: Öffentliche Anhörung zum Angriff auf das US-Capitol, 28. Juni.

Donald Trump will schon bald seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 bekannt geben. Mit einer solchen Andeutung überraschte er selbst seine engen Berater.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwägt laut einer Quelle, sich frühzeitig in das Rennen um die Präsidentschaft 2024 einzuschalten. «Es gibt noch keine Einzelheiten, aber die Leute bereiten sich vor, sie legen die Grundlagen», sagte die Quelle am Samstag zur «New York Post». Gemäß dem Insider könne Trump noch vor November seine Kandidatur ankündigen.